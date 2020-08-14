В субботу, 15 августа, "Манчестер Сити" сыграет с "Лионом" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд на победу в поединке.

Манчестер Сити – Лион: прогноз

Последний полуфиналист Лиги чемпионов 2019/20 определится 15 августа. "Сити" уверенно обошел "Реал" и получил бонус в виде не топового соперника. "Лион" же сумел удержать преимущество в один мяч, добытое пять месяцев назад, пишет 24 канал.

К слову: Футболисты "Манчестер Сити" не поддержали одноклубника, который перед матчем встал на колено

В матче с "Реалом" манкунианцы выглядели очень уверенно. Так, оба гола были забиты после подарков от Варана, но и без этого у "Ман Сити" хватало моментов. Да и ошибки французов были вызваны прессингом. У Гвардиолы была возможность целенаправленно выводить команду на пик именно к августу. В АПЛ особых задач у " Сити" не было.

А вот у "Лиона" игровой практики не было с марта. За следующие пять месяцев команда провела лишь два матча. Помимо игры с "Ювентусом" был еще финал Кубка лиги против ПСЖ.

Манчестер Сити – Лион: что прогнозируют букмекеры

Специалисты Parimatch безоговорочным фаворитом этой встречи считают команду из Англии. На победу "МанСити" можно сделать ставку с коэффициентом 1,25, а на победу команды из Лиона – 13,5. ничью в матче оценили в 6,1.

Специалисты считают, что болельщики увидят голы в обоих таймах, такой показатель оценили в 1,53.

"Мансити" скорее всего удастся дважды огорчить голкипера гостей, такой показатель оценен коэффициентом 3,5. "Лиону" пророчат матч без забитых голов – 1,93.

На показатель, что команда Гвардиолы победит и Тотал матча больше 2,5" можно поставить с коэффициентом 1,77. На аналогичную ставку "Тотал меньше 2,5" букмекеры выставили показатель 3,85.

Букмекеры считают, что в 1/4 финала Лиги чемпионов выйдет команда украинца Зинченко. Такой показатель оценили коэффициентом – 1,09. Выход французской команды – 8,5.

Хозяева первыми откроют счет на табло. На такой показатель можно сделать ставку с коэффициентом 1,25, а на то, что первым отличится клуб из Лиона – 4.