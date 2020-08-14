15 серпня "Манчестер Сіті" та "Ліон" розіграють путівку у півфінал Ліги чемпіонів. В Україні вболівальники можуть переглянути матч по телебаченню, а також онлайн.

Правами на показ матчів Ліги чемпіонів в Україні володіє група каналів "Футбол 1/2/3", пише 24 канал. Саме на каналі "Футбол 2" і буде пряма трансляція матчу "Манчестер Сіті" – "Ліон".

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Початок трансляції матчу "Манчестер Сіті" – "Ліон" о 21:55, сам матч розпочнеться о 22:00.

Дивитися легально онлайн матч "Манчестер Сіті" – "Ліон" можна на відеосервісі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Абонемент на перегляд матчів каналів "Футбол 1/2/3" обійдеться в 109 гривень на місяць. Ці ж канали, а також додатково Setanta Sport обійдеться в 139 гривень на місяць.

Компанія також пропонує підписку xtra sport oll inclusive, куди входять не лише спортивні канали. Однак вона обійдеться у 189 гривень на місяць.

Матч онлайн можуть переглянути й власників договорів з інтернет-провайдером "Воля". У них є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи в їх додатку "Воля TV" за 29 гривень на 30 днів. За доступ до більшої кількості спортивних каналів абонплата становить 59 гривень на 30 днів.