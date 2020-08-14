У суботу, 15 серпня, "Манчестер Сіті" зіграє з "Ліоном" у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в поєдинку.

Манчестер Сіті – Ліон: прогноз

Останній півфіналіст Ліги чемпіонів 2019/20 визначиться 15 серпня. "Сіті" впевнено пройшов "Реал" і отримав бонус у вигляді не топового суперника. "Ліон" ж зумів втримати перевагу в один м'яч, здобуту п'ять місяців тому, пише 24 канал.

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У матчі з "Реалом" манкуніанці виглядали дуже впевнено. Так, обидва голи були забиті після подарунків від Варана, але і без цього у "Ман Сіті" вистачало моментів. Та й помилки французів були викликані пресингом. У Гвардіоли була можливість цілеспрямовано виводити команду на пік саме до серпня. В АПЛ особливих завдань у "Сіті" не було.

А ось у "Ліона" ігрової практики не було з березня. За наступні п'ять місяців команда провела лише два матчі. Крім гри з "Ювентусом" був ще фінал Кубка ліги проти ПСЖ.

Манчестер Сіті – Ліон: що прогнозують букмекери

Фахівці Parimatch беззаперечним фаворитом цієї зустрічі вважають команду з Англії. На перемогу "МанСіті" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,25, а на звитягу команди з Ліону – 13,5. Нічию у матчі оцінили в 6,1.

Спеціалісти вважають, що вболівальники побачать голи в обох таймах, такий показник оцінили в 1,53.

"МанСіті" швидше за все вдасться двічі засмутити голкіпера гостей, такий показник оцінений коефіцієнтом 3,5. "Ліону" пророкують матч без забитих голів – 1,93.

На показник, що команда Гвардіоли переможе та "Тотал матчу більше 2,5" можна поставити з коефіцієнтом 1,77. На аналогічну ставку "Тотал менше 2,5" букмекери виставили показник 3,85.

Букмекери вважають, що в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів вийде команда українця Зінченка. Такий показник оцінили коефіцієнтом – 1,09. Вихід французької команди – 8,5.

Господарі першими відкриють рахунок на табло. На такий показник можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,25, а на те, що першим відзначиться клуб із Ліону – 4.