Манчестер Сити – Лейпциг 7:0

Голы: Холанд, 22 (пен), 24, 45+1, 54, 57, Гюндоган, 49, Де Брюйне, 90+2.

Подопечные Пепа Гвардиолы отыграли ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Лейпцига, пишет 24 канал. Манкунианцы должны доказать, что результат игры в Германии был случайностью. Там команды завершили вничью 1:1.

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Наставник выпустил со старта всех сильнейших и его команда сразу поперла на соперника, прижав его к воротам. По сути игра была сделана в первом тайме, когда Манчестер Сити забил трижды.

Игра сделана в первом тайме

Главным действующим лицом матча стал Эрлинг Холанд. Партнеры и сам нападающий сделали все, чтобы норвежец забил пять голов в ворота Бласвика. Начал Эрлинг с реализации сомнительного пенальти за игру рукой Хенрикса.

Уже через пару минут Холанд добил мяч после отскока от перекладины, куда его направил Де Брюйне. А перед самым перерывом норвежец удачно подставился под выбивание Айдары из линии ворот и мяч от него залетел в ворота Лейпцига.

Эрлинг Холанд зажигает

Во втором тайме сначала забил в красивой атаке Гюндоган, а после этого Холанд снова принялся за дело. В течение трех минут Эрлинг дважды оказывался в удачном месте в штрафной Лейпцига после навесов и отскоков от кипера.

Это был всего-навсего третий пента-трик в истории Лиги чемпионов. Ранее это делал нападающий Барселоны Лионель Месси в ворота Байера (2012) и Луис Адриано из Шахтера в ворота БАТЭ (2014).

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"Конфетка" от Де Брюйне

Норвежец мог бы и этот рекорд побить, но на 63-й минуте Гвардиола снял Холанда с игры. Лейпцига, по сути, в атаке видно не было как в начале матча, так и после шестого мяча.

Зато манкунианцы забили еще раз под занавес. Мяч очень удачно лег на ногу Де Брюйне и тот красиво из-за пределов штрафной послал снаряд в девятку. Таким образом Сити раздавил обидчика Шахтера в ЛЧ и прошел в четвертьфинал.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Лейпциг: