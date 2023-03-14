Манчестер Сіті – Лейпциг 7:0

Голи: Голанд, 22 (пен), 24, 45+1, 54, 57, Гюндоган, 49, Де Брюйне, 90+2.

Підопічні Пепа Гвардіоли відіграли матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лейпцига, пише 24 канал. Манкуніанці мали довести, що результат гри у Німеччині був випадковістю. Там команди завершили внічию 1:1.

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Наставник випустив зі старту всіх найсильніших і його команда одразу поперла на суперника, притиснувши його до воріт. По суті, гра була зроблена у першому таймі, коли Манчестер Сіті забив тричі.

Гра зроблена у першому таймі

Головною дійовою особою матчу став Ерлінг Голанд. Партнери і сам нападник зробили все, щоб норвежець забив аж п'ять голів у ворота Бласвіка. Почав Ерлінг з реалізації сумнівного пенальті за гру рукою Хенрікса.

Вже за пару хвилин Голанд добив м'яч після відскоку від поперечини, куди його направил Де Брюйне. А перед самою перервою норвежець вдало підставився під вибивання Айдари з лінії воріт і м'яч від нього залетів у ворота Лейпцига.

Ерлінг Голанд запалює

У другому таймі спершу забив у красивій атаці Гюндоган, а після цього Голанд знову взявся за справу. Протягом трьох хвилин Ерлінг двічі опинявся у вдалому місці у карному майданчику Лейпцига після навісів і відскоків від кіпера.

Це був всього лише третій пента-трик в історії Ліги чемпіонів. Раніше це робив нападник Барселони Ліонель Мессі у ворота Баєра (2012) та Луїс Адріано з Шахтаря у ворота БАТЕ (2014).

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"Цукерочка" від Де Брюйне

Норвежець міг би і цей рекорд побити, але на 63 хвилині Гвардіола зняв Голанда з гри. Лейпцига по суті в атаці видно не було як на початку матчу, так і після шостого м'яча.

Натомість манкуніанці забили ще раз під завісу. М'яч дуже вдало ліг на ногу Де Брюйне і той красиво з-за меж карного майданчика послав снаряд у дев'ятку. Таким чином Сіті розплющив кривдника Шахтаря в ЛЧ і пройшов у чвертьфінал.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Лейпциг: