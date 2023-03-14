Лигу чемпионов выигрывало немало известных и не слишком тренеров. Всего 43 специалиста поднимали Кубок над головой, а рекордсменом турнира является Карло Анчелотти, который во главе Милана и Реала выиграл четыре трофея.
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При этом среди победителей были и не слишком успешные коучи. Это вдохновило британский популярный ресурс FourFourTwo составить рейтинг 11 лучших тренеров, никогда не выигрывавших Лигу чемпионов.
В этот список попали двое наставников, причастных к Динамо. Третье место в рейтинге отдали легендарному Валерию Лобановскому, который в сезоне 1998-1999 вывел киевлян в полуфинал турнира.
Рейтинг тренеров от FourFourTwo:
- Диего Симеоне
- Арсен Венгер
- Валерий Лобановский
- Бобби Робсон
- Массимилиано Аллегри
- Мирча Луческу
- Кенни Далглиш
- Отто Рехагель
- Дидье Дешам
- Унаи Эмери
- Антонио Конте
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Также на шестое место попал Мирча Луческу, действующий тренер "бело-синих". Наибольшего успеха в тренерской карьере румын добился во главе Шахтера, выиграв с ним Кубок УЕФА в 2009 году. В ЛЧ он доводил "горняков" в 1/4 финала в 2011-м.
На первое место издание поставило действующего наставника Атлетико Диего Симеоне. С ним "матрасники" дважды выходили в финал, но оба раза уступали Реалу. Вторым стал экскоуч Арсенала Арсен Венгер, выводивший команду в финал-2006.