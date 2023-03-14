Лигу чемпионов выигрывало немало известных и не слишком тренеров. Всего 43 специалиста поднимали Кубок над головой, а рекордсменом турнира является Карло Анчелотти, который во главе Милана и Реала выиграл четыре трофея.

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При этом среди победителей были и не слишком успешные коучи. Это вдохновило британский популярный ресурс FourFourTwo составить рейтинг 11 лучших тренеров, никогда не выигрывавших Лигу чемпионов.

В этот список попали двое наставников, причастных к Динамо. Третье место в рейтинге отдали легендарному Валерию Лобановскому, который в сезоне 1998-1999 вывел киевлян в полуфинал турнира.

Рейтинг тренеров от FourFourTwo:

  1. Диего Симеоне
  2. Арсен Венгер
  3. Валерий Лобановский
  4. Бобби Робсон
  5. Массимилиано Аллегри
  6. Мирча Луческу
  7. Кенни Далглиш
  8. Отто Рехагель
  9. Дидье Дешам
  10. Унаи Эмери
  11. Антонио Конте

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Также на шестое место попал Мирча Луческу, действующий тренер "бело-синих". Наибольшего успеха в тренерской карьере румын добился во главе Шахтера, выиграв с ним Кубок УЕФА в 2009 году. В ЛЧ он доводил "горняков" в 1/4 финала в 2011-м.

На первое место издание поставило действующего наставника Атлетико Диего Симеоне. С ним "матрасники" дважды выходили в финал, но оба раза уступали Реалу. Вторым стал экскоуч Арсенала Арсен Венгер, выводивший команду в финал-2006.