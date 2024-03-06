Манчестер Сити – Копенгаген – 3:1

Голы: Аканджи, 5, Альварес, 9, Холанд, 45 – Эльюнусси, 29

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский Манчестер Сити на своем домашнем стадионе "Сити оф Манчестер" принимал датский Копенгаген. Команда Пепа Гвардиолы без проблем оформила выход в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы, пишет 24 Канал.

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Манчестер Сити стал четвертьфиналистом Лиги чемпионов

После выездной победы со счетом 3:1, Манчестер Сити, который является действующим обладателем трофея Лиги чемпионов, имел приличное преимущество, поэтому после голов Мануэля Аканджи и Хулиана Альвареса интрига была похоронена уже на 9-й минуте ответной игры.

Все, что смог чемпион Дании, это гол престижа от Мохамеда Эльюнусси. У Манчестер Сити финальную точку в конце первого тайма поставил Эрлинг Холанд. После перерыва забитый мячей болельщики не увидели.

Напомним, в прошлом сезоне Манчестер Сити впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, победив в финале итальянский Интер (1:0) благодаря голу Родри.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Копенгаген