Реал – Лейпциг 1:1

Гол: Винисиус, 65 – Орбан, 68

В первом поединке соперников минимальную победу на выезде одержал "королевский клуб" (1:0). Однако такой гандикап не гарантировал команде Карло Анчелотти место в четвертьфинале Лиги чемпионов, пишет 24 Канал.

Читайте также Мбаппе не остановить: эффектный дубль Килиана вывел ПСЖ в четвертьфинал Лиги чемпионов – видео

Неубедительная игра Реала

В стартовом составе хозяев поля вышел Андрей Лунин, который был героем первой встречи. Главный тренер Реала продолжает доверять украинскому голкиперу.

Первый тайм не принес забитых голов. Лейпциг абсолютного не стушевался перед титулованным соперником. Более того, опасные моменты у ворот Лунина были значительно острее, чем у его визави. Однако бельгийскому форварду Лоису Опенда не хватало точности.

Вторая половина встречи была значительно интереснее. Сначала ошибкой на выходе Лунина едва не воспользовался Опенда. И все же украинец сумел быстро догнать бельгийца и забрать мяч.

На 66-й минуте матча зрители на "Сантьяго Бернабеу" увидели первый гол. Бразилец Винисиус Джуниор получил остроумный пас от Беллингема и в одно касание отправил шарообразного в сетку ворот Лейпцига.

"Красные быки" быстро отыгрались. Прострел в штрафную площадку головой замкнул Вилли Орбан. Теперь уже Лунину пришлось доставать мяч из собственных ворот.

Игра на встречных курсах продолжалась до финального свистка. И все подопечные Анчелотти сумели сохранить ничейный счет и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Видеообзор матча Реал – Лейпциг