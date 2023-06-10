В этом году в финале Лиги чемпионов сойдутся Манчестер Сити и Интер. Команды определят обладателя Кубка сезона 2022-2023 уже вечером, 10 июня, в Стамбуле.

Следите с нами От удара Зидана до полета Бейла в Киеве: топ-10 голов в финалах Лиги чемпионов – яркие видео

Тем временем тренеры команд определились со стартовыми составами на поединок. Пеп Гвардиола и Симоне Индзаги ожидаемо выставили своих главных звезд, включая Эрлинга Холанда, Лаутаро Мартинеса, Кевина Де Брюйне и других.

МАНЧЕСТЕР СИТИ: Эдерсон – Стоунз, Диаш, Аканджи, Аке – Родри, Гюндоган – Грилиш, Де Брюйне, Бернарду Силва – Холанд.

ИНТЕР: Онана – Ачерби, Бастони, Дармиан – Думфрис, Барелла, Брозович, Димарко – Чалханоглу – Джеко, Мартинес.

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция финала Лиги чемпионов состоится на онлайн-платформах Мегого да Volia TV. Также онлайн-трансляция матча Манчестер Сити – Интер пройдет на сайте 24 канала.

Читайте также От трагедии "Эйзеля" до чуда Стамбула: история дуэлей Англии и Италии в финалах Лиги чемпионов

Отметим, что букмекеры считают подопечных Пепа Гвардиолы явными фаворитами финала. Коэффициент на то, что Манчестер Сити выигрывает Лигу чемпионов, составляет всего 1,26. На Интер же можно поставить за 4,40.