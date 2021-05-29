Манчестер Сити – Челси: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

В субботу, 29 мая, английские Манчестер Сити и Челси играют в финале Лиги чемпионов. Игра начнется в 22:00. Онлайн-трансляция на сайте Спорт 24.

Для Манчестер Сити это первый финал Лиги чемпионов в истории. Зато Челси уже в третий раз будет играть в главном матче турнира. И "Аристократы" имеют в своем активе победу (в 2012 году).

Примечательно Первый титул для МанСити или триумф Челси: Кто победит в финале Лиги чемпионов

А для тренеров это не первые финалы.

Пеп Гвардиола третий раз в истории играет в финале. При этом каждый раз приходился на другое десятилетие. И два предыдущих раза были победными для испанского тренера, когда он еще тренировал Барселону. Вместе с тем он установил несколько рекордов Лиги чемпионов.

Тухель во второй вывел команду в финал Лиги чемпионов. И предыдущий раз был в прошлом сезоне, когда он тренировал ПСЖ. Но тогда команда уступила Баварии.

Важен этот матч и для украинцев. Ведь Александр Зинченко попал в стартовый состав "горожан" на этот матч. И стал лишь третьим украинцем, который сыграет в финале. Два предыдущих – Андрей Шевченко и Анатолий Тимощук. И каждый из них в активе имеет победу в Лиге чемпионов.