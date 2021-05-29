Для Манчестер Сіті це перший фінал Ліги чемпіонів в історії. Натомість Челсі вже втретє буде грати в головному матчі турніру. І "Аристократи" мають у своєму активі перемогу (у 2012 році).

Варте уваги Перший титул для МанСіті чи тріумф Челсі: хто переможе у фіналі Ліги чемпіонів

Натомість для тренерів це не перші фінали.

Пеп Гвардіола третій раз в історії грає у фіналі. При цьому кожен раз припадав на інше десятиліття. І два попередні рази були переможними для іспанського тренера, коли він ще тренував Барселону. Разом з тим він встановив декілька рекордів Ліги чемпіонів.

Томас Тухель вдруге вивів команду у фінал Ліги чемпіонів. І попередній раз був в минулому сезоні, коли він тренував ПСЖ. Але тоді команда поступилася Баварії.

Важливий цей матч і для українців. Адже Олександр Зінченко потрапив до стартового складу "містян" на цей матч. І став лише третім українцем, який зіграє у фіналі. Два попередні – Андрій Шевченко та Анатолій Тимощук. І кожен з них в активі має перемогу в Лізі чемпіонів.