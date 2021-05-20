В третий раз в истории Лиги чемпионов в финале сыграют две английские команды. При этом во второй раз в нем сыграет Челси. Впервые это было в 2008 году, когда сошлись Челси и Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" победили в серии пенальти. Вторая английская дуэль состоялась в 2019 году между Ливерпулем и Тоттенхэмом.

Стоит внимания Новый "украинский король": Зинченко опередил Шевченко по количеству трофеев в Европе

Для Манчестер Сити-это первый выход в финал Лиги чемпионов. "Горожане" стали девятым английским клубом, дошедшим до финального матча. И 42-й командой, которая посоревнуется за трофей.

Важно! Именно Манчестер Сити является фаворитом финала. У Favbet шанс "горожан" добыть трофей оценили коэффициентом 1,50. зато триумф Челси – 2,76.

На то, что МанСити победит в основное время – 1,97. победа Челси за 90 минут игры – 4,3.

Это будет второй подряд финал для Томаса Тухеля. Немецкий специалист в прошлом сезоне тренировал французский ПСЖ. Но парижане проиграли в финале Баварии.

Зато для Пепа Гвардиолы это третий финал Лиги чемпионов. И во все три решающих матча он выходил в разные десятилетия – в 2009 и 2011 году с Барселоной и в 2021 году – с Манчестер Сити.

МанСити в этом сезоне может добыть третий трофей. До этого команда стала чемпионом Англии и выиграла Кубок Английской лиги. Зато Челси пока не гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. "Аристократы" на третьем месте, но в случае поражения в последнем туре Астон Вилле и победе Ливерпуля и Лестера, команда опустится на пятое место.

В этом сезоне Манчестер Сити и Челси сыграли между собой три матча. В АПЛ команды обменялись выездными победами. А также встретились в полуфинале Кубка Англии. Тогда победу одержал Челси. Но в финале команда проиграла Лестеру.