Эрлинг Холанн только летом 2022 года перешел из дортмундской Боруссии в английский Манчестер Сити. После этого обе команды попали в одну группу Лиги чемпионов. 14 сентября состоялся первый матч в Манчестере.

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В первом тайме обошлось без забитых голов. Да и вообще хозяева четырежды пробивали по воротам соперников, но ни одного из них в створ ворот. "Шершни" на это ответили одним ударом, но и он голом не стал.

А вот во втором тайме опасных моментов было гораздо больше. Открывать счет мог Ройс, но мяч после его удара с острого угла пролетел мимо ворот.

Но вскоре команда забила усилием Беллингема. Навес на него в штрафную сделал тот же Ройс. И тут стоит отметить, что полузащитник сумел выбежать из-за спины того же Холанна. А также Аканджи, тоже летом перешедшего из Боруссии в МанСити.

Видео гола Беллингема

Такой ход событий не слишком устраивал хозяев поля. И они начали все сильнее давить на ворота соперника. В одном из таких опасных моментов Холанн попал в штангу.

Гол в ворота Боруссии стал несколько неожиданным. Его забил Стоунс, решившийся на дальний удар. Вратарь опоздал с реакцией на этот выстрел, и мяч влетел почти в угол ворот под перекладину.

Видео гола Стоунса

А через четыре минуты уже хозяева поля были впереди. Канселу решил навесить в штрафную, и Холанн в невероятном акробатическом прыжке дотянулся до мяча и отправил его в ворота. Из уважения к своей бывшей команде гол он не праздновал. Но именно это взятие ворот и принесло победу Манчестеру Сити.

Видео гола Холанна

Для Холанна это шестой официальный матч, в котором он забивает голы. В общей сложности за МанСити он сыграл 8 матчей, в которых забил 12 голов.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Боруссия