Хозяева поля первыми отличились в этом матче. Гол забил Чери, который и вывел Маккаби вперед в счете в середине первого тайма.

Как это было Мощно в касание: ПСЖ пропустил гол от Маккаби в Лиге чемпионов

Месси же забил на 37-й минуте встречи. Мбаппе получил мяч на углу штрафной, обыграл соперника, после чего прострелил. Батубинсика мог нейтрализовать опасный момент, ведь мяч угодил ему в ноги. Но выбить мяч подальше от собственных ворот он не смог. Именно от защитника мяч и отлетел к Месси, который вторым касанием отправил его в ворота. Так счет в матче стал 1:1.

Сам Месси благодаря этому голу установил несколько достижений:

он забил в 18 сезоне подряд в Лиге чемпионов;

он забил 39-й команде в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне аргентинец и Роналду подняли эту отметку до 38 команд. Теперь Месси вышел на чистое первое место.

Кроме того, это 126 гол для Месси в Лиге чемпионов. Он обошел в списке бомбардиров турнира Тьерри Анри, Златана Ибрагимовича и Луиса Суареса, у которых по 125 голов. Лидером же остается Криштиану Роналду, у которого 140 голов.

Видео гола Месси в ворота Маккаби