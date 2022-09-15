Ерлінг Голанд лише влітку 2022 року перейшов з дортмундської Боруссії до англійського Манчестер Сіті. А після цього обидві команди потрапили в одну групу Ліги чемпіонів. 14 вересня відбувся їх перший матч в Манчестері.

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У першому таймі обійшлося без забитих голів. Та й загалом господарі чотири рази пробивали по воротах суперників, але жодного з них у площину воріт. "Джмелі" на це відповіли одним ударом, але й він голом не став.

А от у другому таймі небезпечних моментів було значно більше. Відкривати рахунок міг Ройс, але м'яч після його удару з гострого кута пролетів повз рамку воріт.

Та невдовзі команда таки забила зусиллям Беллінгема. Навіс на нього у штрафний майданчик зробив той же Ройс. І тут варто відзначити, півзахисник зумів вибігти з-за спини того ж таки Голанда. А також Аканджі, який теж влітку перейшов з Боруссії до МанСіті.

Відео голу Беллінгема

Такий перебіг подій не надто влаштовував господарів поля. І вони почали все сильніше тиснути на ворота суперника. В одному з таких небезпечних моментів Голанд влучив у стійку.

Гол у ворота Боруссії став дещо несподіваним. Його забив Стоунс, який наважився на дальній удар. Воротар запізнився з реакцією на цей постріл, і м'яч влетів майже у кут воріт під перекладину.

Відео голу Стоунса

А за чотири хвилини вже господарі поля були попереду. Канселу вирішив навісити у штрафний майданчик, і Голанд у неймовірному акробатичному стрибку дотягнувся до м'яча та відправив його у ворота. З поваги до своєї колишньої команди, гол він не святкував. Але саме це взяття воріт і принесло перемогу Манчестер Сіті.

Відео голу Голанда

Для Голанда це шостий поспіль офіційний матч, в якому він забиває голи. Загалом за МанСіті він зіграв 8 матчів, в яких забив 12 голів.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Боруссія