Манчестер Сити без Зинченко полетел на матч с ПСЖ
Источник:ФК Манчестер Сити
ПСЖ 28 сентября примет Манчестер Сити во 2-м туре Лиги чемпионов. В заявке "горожан" отсутствует Александр Зинченко.
В Париж без Зинченко
Не нашлось места в списке "горожан" Александру Зинченко. Украинец не сыграет против Лионеля Месси, который недавно перешел в ПСЖ.
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Левый защитник Манчестер Сити последний раз выходил на футбольное поле в игре против Лейпцига. После этого матча появилась информация, что украинец получил травму – сильный ушиб.
Из-за этого повреждения Зинченко уже пропустил две игры в АПЛ – против Саутгемптона (0:0) и Челси (0:1). Александр продолжает восстанавливаться от травмы. Однако футболист пока остается в заявке сборной Украины на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.Матч ПСЖ – МанСити состоится 28 сентября в 22:00.
- В первом туре группы Лиги чемпионов "горожане" в безумной перестрелке победили Лейпциг – 6:3. ПСЖ неожиданно в Бельгии сыграл вничью с Брюгге (1:1).
- Сити возглавил группу, а парижане идут вторыми.