Проблемы в украинца
Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола не смог рассчитывать на Александра Зинченко в игре АПЛ. Футболист получил травму в матче Лиги чемпионов.
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Ни характер повреждения, ни сроки восстановления клуб пока не сообщает. Напомним, что 15 сентября Мансити дома сыграл против Лейпцига (6:3) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Зинченко впервые в новом сезоне вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок.
Пока неизвестно, восстановится ли украинец до следующего матча Сити. "Горожане" 21 сентября сыграют в третьем круге Кубка Англии против Уика Уондерерса. Отметим, что Мансити без украинца на своем поле не смог обыграть Саутгемптон (0:0).
- В целом Зинченко провел в новом сезоне-2021/2022 три матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.