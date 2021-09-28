У Париж без Зінченка

Не знайшлось місця у списку "містян" Олександру Зінченку. Українець не зіграє проти Ліонеля Мессі, який нещодавно перейшов у ПСЖ.

Читайте також Мессі проти Гвардіоли: прогноз букмекерів на матч ПСЖ – Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів

Лівий захисник Манчестер Сіті востаннє виходив на футбольне поле у грі проти Лейпцига. Після цього матчу з'явилась інформація, що українець отримав травму – сильний забій.

Через це пошкодження Зінченко вже пропустив дві гри в АПЛ – проти Саутгемптона (0:0) та Челсі (0:1). Олександр продовжує відновлюватись від травми. Однак футболіст поки що залишається у заявці збірної України на жовтневі матчі відбору чемпіонату світу-2022.

Матч ПСЖ – МанСіті відбудеться 28 вересня о 22:00.