В Париж без Зинченко

Не нашлось места в списке "горожан" Александру Зинченко. Украинец не сыграет против Лионеля Месси, который недавно перешел в ПСЖ.

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Левый защитник Манчестер Сити последний раз выходил на футбольное поле в игре против Лейпцига. После этого матча появилась информация, что украинец получил травму – сильный ушиб.

Из-за этого повреждения Зинченко уже пропустил две игры в АПЛ – против Саутгемптона (0:0) и Челси (0:1). Александр продолжает восстанавливаться от травмы. Однако футболист пока остается в заявке сборной Украины на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

Матч ПСЖ – МанСити состоится 28 сентября в 22:00.