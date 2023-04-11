Манчестер Сити и Бавария являются одними из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. Правда, в полуфинал пройдет только одна команда. Именно победитель этой пары и будет считаться главным фаворитом турнира.

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Но для начала нужно сделать первый шаг на встречу полуфинала. И его команды проведут 11 апреля на "Этихад стедиум" в Манчестере. Игра начнется в 22:00.

Обе команды к этому матчу подходят в достаточно боевых составах. Относительно потерь, то можно отметить лишь травму у Фодена в Манчестер Сити. А в Баварии этот матч пропустят Эрнандес и Чупо-Мотинг.

Интересным это противостояние будет учитывая, что именно в Баварию зимой 2023 года в аренду отправился Канселу после конфликта с главным тренером "горожан" Пепом Гвардиолой.

А также то, что главным тренером Баварии 24 марта 2023 года был назначен Томас Тухель. Именно он был тренером Челси, когда в 2021 году "синие" обыграли МанСити в финале Лиги чемпионов.

Матч Манчестер Сити – Бавария начнется в 22.00.

Текстовая онлайн-трансляция матча МанСити – Бавария доступна на сайте 24 канала.

Манчестер Сити – Бавария онлайн