"Манчестер Сити" 17 октября померится силами с "Арсеналом" в поединке 5-го тура АПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Манчестер Сити – Арсенал: прогноз

В прошлом туре только "Арсенал" сумел добыть 3 очка в матче против "Шеффилд Юнайтед" 2:1. "Лондонцы" отметились двумя голами в течение трех минут во второй 45-минутке, пишет 24 канал.

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"Мансити" Зинченко неожиданно сыграл в ничью с "Лидсом" 1:1. На 17-й минуте счет матча открыла команда из Манчестера благодаря точному удару Стерлинга. Казалось, что гости смогут увеличить счет, но забили хозяева. Результативный удар в активе Мачадо.

Неудачный старт "МанСити" и статистика команд

"Манчестер Сити" неудачно стартовал в новом сезоне, лишь 4 очка в 3 встречах и 14 позиция в таблице. "Арсенал" лучше стартовал в АПЛ. Команда Артеты находится на 4 месте, в их активе 9 очков.

Команды 170 раз встречались между собой в чемпионате Англии. Здесь значительное преимущество у "лондонцев" – 83 победы. По сравнению "МанСити" праздновал успех 45 раз. Еще в 42 матчах была зафиксирована ничья.

Матч 5-го тура АПЛ "Манчестер Сити" – "Арсенал" состоится 17 октября в 19: 30

Манчестер Сити – Арсенал: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Marathonbet огромное преимущество на победу в матче отдают хозяевам. На успех "МанСити" они поставили коэффициент 1,53. Победа "Арсенала" оценена в 6,55. В ничейный счет эксперты также не верят, коэффициент 5,10.

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Специалисты считают, что матч может закончиться с разницей в один гол. Результат матча 2:1 в пользу "МанСити" оценен коэффициентом 7,70. К слову, такой же результат, но в пользу "Арсенала" (1:2) оценен аж в 17,75.

Болельщики скорее всего увидят первый гол в исполнении команды Зинченко – 1.42. А на то, что "Арсенал" первым откроет счет в матче – 3,06. Такого же мнения придерживаются и букмекеры относительно голов во второй 45-минутке.

На то, что "МанСити" изменится счет на табло первым и будет праздновать победу во встрече – 1,68. Победа "Арсенала" в один гол оценена коэффициентом 8,10.