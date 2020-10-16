"Манчестер Сіті" 17 жовтня поміряється силами з "Арсеналом" у поєдинку 5-го туру АПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Манчестер Сіті – Арсенал: прогноз

У минулому турі лише "Арсенал" зумів здобути 3 очки у матчі проти "Шеффілд Юнайтед" 2:1. "Лондонці" відзначились двома голами протягом трьох хвилин у другій 45-хвилинці, пише 24 канал.

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"МанСіті" Зінченка несподівано зіграв у нічию з "Лідсом" 1:1. На 17-й хвилині рахунок матчу відкрила команда з Манчестера завдяки точному удару Стерлінга. Здавалось, що гості зможуть збільшити рахунок, але забили господарі. Результативний удар у активі Мачадо.

Невдалий старт "МанСіті" та статистика команд

"Манчестер Сіті" невдало стартував у новому сезоні, лише 4 очки у 3 зустрічах та 14 позиція у таблиці. "Арсенал" краще стартував в АПЛ. Команда Артети перебуває на 4 місці, у їх доробку 9 очок.

Команди 170 разів зустрічались між собою у чемпіонаті Англії. Тут значна перевага у "лондонців" – 83 перемоги. У порівнянні у "МанСіті" святкував успіх 45 разів. Ще у 42 матчах була зафіксована нічию.

Матч 5-го туру АПЛ "Манчестер Сіті" – "Арсенал" відбудеться 17 жовтня о 19:30

Манчестер Сіті – Арсенал: що прогнозують букмекери

Букмекери Marathonbet величезну перевагу на перемогу у матчі віддають господарям. На успіх "МанСіті" вони поставили коефіцієнт 1,53. Звитяга "Арсенала" оцінена у 6,55. У нічийний рахунок експерти також не надто вірять, коефіцієнт 5,10.

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Спеціалісти вважають, що матч може закінчитись з різницею в один гол. Результат матчу 2:1 на користь "МанСіті" оцінений коефіцієнтом 7,70. До слова, такий же результат, але на користь "Арсеналу" (1:2) оцінений аж у 17,75.

Вболівальники швидше за все побачать перший гол у виконанні команди Зінченка – 1.42. А на те, що "Арсенал" першим відкриє рахунок у матчі – 3,06. Такої ж думки букмекери дотримуються і щодо голів у другій 45-хвилинці.

На те, що "МанСіті" зміниться рахунок на табло першим та святкуватиме перемогу у зустрічі – 1,68. Перемога "Арсеналу" в один гол оцінена коефіцієнтом 8,10.