Лондонский "Арсенал" представил нового опорного полузащитника 27-летнего Томаса Парти. Ганского футболиста купили у мадридского "Атлетико" за 50 миллионов евро.

Фото и видео официальной презентации опорника "Арсенал" представил в своем твиттере.

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За "канониров" Томас Парти будет выступать под 18 номером. На официальном представлении опорник уже примерил форму "Арсенала".

Предыдущей командой Томаса Парти был мадридский "Атлетико", за который он лишь в чемпионате провел более 130 матчей, забив 12 голов.

В структуре "матрасников" опорный полузащитник был с 2011 года, но сначала выступал в дубле, а позже поездил в аренды в "Мальорку" и "Альмерию".

За родную сборную Ганы он выступает с 2016 года. За это время провел за "черных звезд" 26 матчей и отметился 9 голами.