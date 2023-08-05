Сайт 24 Канала будет вести онлайн самых интересных событий, которые будут до, во время и после благотворительного матча в поддержку Украины в Лондоне, собравшего более 40 мировых звезд футбола. Кроме этого организаторы подготовили мощную развлекательную программу, где иностранные звезды шоубиза объединятся с украинскими исполнителями (Святослав Вакарчук, Джамала и группа Бумбокс), чтобы создать незабываемую атмосферу праздника.

К теме Благотворительный матч ради Украины в Лондоне: все, что нужно знать о Game4Ukraine

Все пути ведут на Game4Ukraine: онлайн событий

Все приглашенные гости 5 августа будут объединены одной целью – собрать средства на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области. Это учебное заведение оккупанты разрушили в марте 2022 года.



Украинские звезды шоубиза на Game4Ukraine / Фото UNITED24

Возглавят футбольный десант звезды сборной Украины Андрей Шевченко и Александр Зинченко. Оба будут в роли капитанов команд. Шева будет возглавлять "синих", а Зинченко – "желтых".

Футбольный благотворительный матч пройдет под патронатом платформы UNITED24, амбасадорами которой и являются Шевченко с Зинченко.

В преддверии поединка в Лондон начали прилетать все приглашенные гости. Мировые звезды футбола провели тренировки, чтобы не только подготовиться к предстоящему поединку, но и перекинуться друг с другом несколькими словами.

Тренировки команд перед матчем: смотрите видео

Остались считанные часы, чтобы мы снова увидели Шеву на футбольном поле, а не в технической зоне для тренеров. Шевченко снова выйдет на домашнюю арену лондонского Челси.



Андрей Шевченко на тренировке в Лондоне / Фото UNITED24

Комментаторы матча уже прибыли в Лондон и готовятся отработать на благотворительном поединке. Украинские футбольные болельщики смогут снова насладиться комментарием Виктора Вацка. Легендарный комментатор будет работать в паре с не менее талантливым Романом Бебехом.



Комментаторы матча – Бебех и Вацко / Фото UNITED24

Обратите внимание! Матч Game4Ukraine будет показан на 25 разных каналах в 200 странах мира. В Украине благотворительный матч можно будет увидеть бесплатно на телеканалах Спорт 1 и Спорт 2, а также в едином марафоне и онлайн-платформе MEGOGO.