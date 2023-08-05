Сайт 24 Канала будет вести онлайн самых интересных событий, которые будут до, во время и после благотворительного матча в поддержку Украины в Лондоне, собравшего более 40 мировых звезд футбола. Кроме этого организаторы подготовили мощную развлекательную программу, где иностранные звезды шоубиза объединятся с украинскими исполнителями (Святослав Вакарчук, Джамала и группа Бумбокс), чтобы создать незабываемую атмосферу праздника.
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Все приглашенные гости 5 августа будут объединены одной целью – собрать средства на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области. Это учебное заведение оккупанты разрушили в марте 2022 года.
Украинские звезды шоубиза на Game4Ukraine / Фото UNITED24
Возглавят футбольный десант звезды сборной Украины Андрей Шевченко и Александр Зинченко. Оба будут в роли капитанов команд. Шева будет возглавлять "синих", а Зинченко – "желтых".
Футбольный благотворительный матч пройдет под патронатом платформы UNITED24, амбасадорами которой и являются Шевченко с Зинченко.
В преддверии поединка в Лондон начали прилетать все приглашенные гости. Мировые звезды футбола провели тренировки, чтобы не только подготовиться к предстоящему поединку, но и перекинуться друг с другом несколькими словами.
Тренировки команд перед матчем: смотрите видео
Остались считанные часы, чтобы мы снова увидели Шеву на футбольном поле, а не в технической зоне для тренеров. Шевченко снова выйдет на домашнюю арену лондонского Челси.
Андрей Шевченко на тренировке в Лондоне / Фото UNITED24
Комментаторы матча уже прибыли в Лондон и готовятся отработать на благотворительном поединке. Украинские футбольные болельщики смогут снова насладиться комментарием Виктора Вацка. Легендарный комментатор будет работать в паре с не менее талантливым Романом Бебехом.
Комментаторы матча – Бебех и Вацко / Фото UNITED24