Манчестер Сити официально объявил о подписании 21-летнего защитника Лейпцига Йошко Гвардиола. Хорват стал вторым новичком "горожан" в канун сезона 2023/24.
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Топ-усиление команды Гвардиолы
Один из лучших игроков ЧМ-2022 в Катаре подписал с Манчестером Сити контракт на 5 лет. За трансфер хорвата владельцы "горожан" заплатили Лейпцигу 90 миллионов евро. Таким образом Йошко Гвардиол стал самым дорогим защитником в истории.
Гвардиола подписал тезку: смотрите видео
Предыдущий рекорд принадлежал англичанину Гарри Магуайру, за переход которого Манчестер Юнайтед заплатил Лестеру 87 миллионов евро.
Отметим, что первым летним новичком Манчестер Сити стал соотечественник экс-защитника Лейпцига Матео Ковачич. Хавбек сборной Хорватии обошелся "горожанам" в 29,1 миллиона евро.
Что известно о хорватском защитнике
- Йошко Гвардиол – воспитанник загребского Динамо.
- В течение двух сезонов на родине он выиграл два титула чемпионата Хорватии, один Кубок Хорватии и Суперкубок Хорватии.
- В 2021 году Гвардиол стал игроком РБ Лейпциг, заплатившим за талантливого игрока 18,8 миллиона евро.
- За два сезона в составе "быков" хорват сыграл 87 матчей и забил 5 голов.
- Гвардиол стал одним из героев ЧМ-2022. По итогам Мундиаля защитник попал в символическую сборную. Неудивительно, что гранды мирового футбола начали охоту за 21-летним бриллиантом.
- Всего за "клетчатых" Гвардиол отыграл 21 матч и забил 2 гола.