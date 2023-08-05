Манчестер Сити официально объявил о подписании 21-летнего защитника Лейпцига Йошко Гвардиола. Хорват стал вторым новичком "горожан" в канун сезона 2023/24.

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Топ-усиление команды Гвардиолы

Один из лучших игроков ЧМ-2022 в Катаре подписал с Манчестером Сити контракт на 5 лет. За трансфер хорвата владельцы "горожан" заплатили Лейпцигу 90 миллионов евро. Таким образом Йошко Гвардиол стал самым дорогим защитником в истории.

Гвардиола подписал тезку: смотрите видео

Предыдущий рекорд принадлежал англичанину Гарри Магуайру, за переход которого Манчестер Юнайтед заплатил Лестеру 87 миллионов евро.

Отметим, что первым летним новичком Манчестер Сити стал соотечественник экс-защитника Лейпцига Матео Ковачич. Хавбек сборной Хорватии обошелся "горожанам" в 29,1 миллиона евро.

Что известно о хорватском защитнике