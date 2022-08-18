Манчестер Юнайтед проявил интерес к лидеру Динамо – СМИ
Источник:твиттер Эндрю Тодоса
Скауты Манчестер Юнайтед проявили интерес к матчу Динамо – Бенфика. Их заинтересовал один из лидеров киевлян.
Бущан заинтересовал МЮ
Голкипер национальной команды и киевского "Динамо" Георгий Бущан попал в сферу интересов английского клуба Манчестер Юнайтед.
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По информации источника, скауты топ-клуба АПЛ посетили матч киевлян в польском городе Лодзь против Бенфики в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где наблюдали за игрой голкипера.
Кроме того, интерес к украинскому футболисту также проявляет английский Вест Хэм, за который ранее выступал Андрей Ярмоленко.
Кстати говоря. 28-летний Георгий Бущан выступает за первую команду Динамо с 2011 года. Также на его счету 15 матчей за сборную Украины. Вратарь был признан лучшим игроком Динамо по итогам июля.
Ранее сообщалось, что скауты топ-клубов АПЛ проявили наибольший интерес к центральному защитнику "бело-синих" Илье Забарному. Также есть интерес к одному из лидеров команды Виктору Цыганкову. Денис Попов и Николай Шапаренко входят в расширенные трансферные списки английских команд.
Путь киевлян в квалификации ЛЧ
- Динамо уже одолело Фенербахче и Штурм в квалификации к групповому этапу Лиги чемпионов. Последним соперником "бело-синих" стала Бенфика.
- К сожалению, клуб из Лиссабона был не по зубам украинской команде в первом матче, состоявшемся 17 августа. "Орлы" одержали победу со счетом 0:2.
- Ответный матч за выход в группу Лиги чемпионов состоится 23 августа в Лиссабоне.