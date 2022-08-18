Бущан зацікавив МЮ

Голкіпер національної команди та київського Динамо Георгій Бущан потрапив у сферу інтересів англійського клубу Манчестер Юнайтед.

Читайте також Визначилися найкращі гравці Динамо у матчі з Бенфікою

За інформацією джерела, скаути топ-клубу АПЛ відвідали матч киян у польському місті Лодзь проти Бенфіки у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, де спостерігали за грою голкіпера.

Крім того, інтерес до українського футболіста також виявляє англійський Вест Хем, за який раніше виступав Андрій Ярмоленко.

До речі. 28-річний Георгій Бущан виступає за першу команду Динамо з 2011 року. Також на його рахунку 15 матчів за збірну України. Воротар був визнаний найкращим гравцем Динамо за підсумками липня.

Раніше повідомлялося, що скаути топ-клубів АПЛ проявили найбільший інтерес до центрального захисника "біло-синіх" Іллі Забарного. Також є зацікавленість до одного з лідерів команди Віктора Циганкова. Денис Попов та Микола Шапаренко входять у розширені трансферні списки англійських команд.

Шлях киян у кваліфікації ЛЧ