Бущан зацікавив МЮ
Голкіпер національної команди та київського Динамо Георгій Бущан потрапив у сферу інтересів англійського клубу Манчестер Юнайтед.
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За інформацією джерела, скаути топ-клубу АПЛ відвідали матч киян у польському місті Лодзь проти Бенфіки у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, де спостерігали за грою голкіпера.
Крім того, інтерес до українського футболіста також виявляє англійський Вест Хем, за який раніше виступав Андрій Ярмоленко.
Раніше повідомлялося, що скаути топ-клубів АПЛ проявили найбільший інтерес до центрального захисника "біло-синіх" Іллі Забарного. Також є зацікавленість до одного з лідерів команди Віктора Циганкова. Денис Попов та Микола Шапаренко входять у розширені трансферні списки англійських команд.
Шлях киян у кваліфікації ЛЧ
- Динамо вже здолало Фенербахче та Штурм у кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів. Останнім суперником "біло-синіх" стала Бенфіка.
- На жаль, клуб з Лісабону був не по зубах українській команді у першому матчі, який відбувся 17 серпня. "Орли" здобули перемогу з рахунком 0:2.
- Матч-відповідь за вихід у групу Ліги чемпіонів відбудеться 23 серпня в Лісабоні.