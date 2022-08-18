Бущан заинтересовал МЮ

Голкипер национальной команды и киевского "Динамо" Георгий Бущан попал в сферу интересов английского клуба Манчестер Юнайтед.

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По информации источника, скауты топ-клуба АПЛ посетили матч киевлян в польском городе Лодзь против Бенфики в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где наблюдали за игрой голкипера.

Кроме того, интерес к украинскому футболисту также проявляет английский Вест Хэм, за который ранее выступал Андрей Ярмоленко.

Кстати говоря. 28-летний Георгий Бущан выступает за первую команду Динамо с 2011 года. Также на его счету 15 матчей за сборную Украины. Вратарь был признан лучшим игроком Динамо по итогам июля.

Ранее сообщалось, что скауты топ-клубов АПЛ проявили наибольший интерес к центральному защитнику "бело-синих" Илье Забарному. Также есть интерес к одному из лидеров команды Виктору Цыганкову. Денис Попов и Николай Шапаренко входят в расширенные трансферные списки английских команд.

Путь киевлян в квалификации ЛЧ