Вест Хэм будет гостить 14 марта на стадионе МЮ в рамках 28 тура АПЛ. Букмекеры оценили шансы клубов на победу в этом неуступчивом противостоянии.

Ситуация перед матчем МЮ-Вест Хэм

Любителей английского футбола ждет жаркое противостояние между МЮ и Вест Хэмом. Оба клуба идут в верхней части таблицы. "Красные дьяволы" с 54 очками занимают второе место, уступая лишь МанСити, который уверенно лидирует в АПЛ – 68 пунктов.

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Вест Хэм Андрея Ярмоленко замыкает топ-5 лучших клубов сезона. За 27 встреч "молотобойцы" получили 48 очков. Они лишь двумя набранными пунктами уступают Челси, которое идет четвертым.

В предыдущем туре оба клуба праздновали победы. МЮ несколько сенсационно переиграл МанСити (0: 2). С таким же счетом Вест Хэм одолел дома Лидс.

История противостояний между этими командами в АПЛ является довольно богатой. 117 раз Вест Хэм и МЮ встречались на одном поле в чемпионате. Здесь существенным преимуществом обладают "красные дьяволы" – 56 побед против 33-х у "молотобойцев".

Матч 28 тура АПЛ Манчестер Юнайтед-Вест Хэм состоится в воскресенье, 14 марта. Начало встречи в 21:15.

Прогноз от букмекеров Favbet

Букмекеры довольно уверенно отдают победу Манчестер Юнайтед, которое изо всех сил будет пытаться сократить отставание от МанСити. На их победу можно сделать ставку с коэффициентом 1,92. Смельчаки и фанаты Вест Хэма могут поставить на успех любимого клуба с коэффициентом 4,35. Не исключено, что команды распишут ничью – 3,55.

Болельщики смогут увидеть яркий поединок. Эксперты верят, что футболисты обоих клубов смогут забить во встрече – 1,82.

С каким счетом завершится поединок? Победа МЮ 2:0 – 8,20. На такой же счет, но в пользу команды Дэвида Моеса – вплоть 21,00. Если противостояние таки завершится ничьей, то не следует ждать мало голов. Результативная мировая – 3,95. "Сухая" ничья – 8,80.

Букмекеры считают, что первый гол во встрече можно будет увидеть в период с 1 по 30 минуту – 3,10. Скорее всего фанаты не увидят 11-метровый удар в матче – 1,48. Также не следует ждать и удалений – 1,10.