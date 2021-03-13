Вест Хем гостюватиме 14 березня на стадіоні МЮ у рамках 28 туру АПЛ. Букмекери оцінили шанси клубів на перемогу у цьому непоступливому протистоянні.

Ситуація перед матчем МЮ – Вест Хем

На прихильників англійського футболу чекає спекотне протистояння між МЮ та Вест Хемом. Обидва клуби йдуть у верхній частині таблиці. "Червоні дияволи" із 54 очками посідають друге місце, поступаючись лише МанСіті, який впевнено лідирує в АПЛ – 68 пунктів.

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Вест Хем Андрія Ярмоленка замикає топ-5 найкращих клубів сезону. За 27 зустрічей "молотобійці" здобули 48 очок. Вони лише двома набраними пунктами поступаються Челсі, яке йде четвертим.

У попередньому турі обидва клуби святкували перемоги. МЮ дещо сенсаційно переграв МанСіті (0:2). Із таким же рахунком Вест Хем здолав вдома Лідс.

Історія протистоянь між цими командами в АПЛ є доволі багатою. Аж 117 разів Вест Хем та МЮ зустрічались на одному полі у чемпіонаті. Тут істотною перевагою володіють "червоні дияволи" – 56 перемог проти 33-х у "молотобійців".

Матч 28 туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Вест Хем відбудеться у неділю, 14 березня. Початок зустрічі о 21:15.

Прогноз від букмекерів Favbet

Букмекери доволі впевнено віддають перемогу Манчестер Юнайтед, яке з усіх сил буде намагатись скоротити відставання від МанСіті. На їх звитягу можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,92. Сміливці та фанати Вест Хема можуть поставити на успіх улюбленого клубу з коефіцієнтом 4,35. Не виключено, що команди розпишуть мирову – 3,55.

Вболівальники зможуть побачити яскравий поєдинок. Експерти вірять, що футболісти обидвох клубів зможуть забити у зустрічі – 1,82.

Із яким рахунком завершиться поєдинок? Перемога МЮ 2:0 – 8,20. На такий же рахунок, але на користь команди Девіда Моєса – аж 21,00. Якщо протистояння таки завершиться нічиєю, то не слід чекати обмаль голів. Результативна мирова – 3,95. "Суха" нічия – 8,80.

Букмекери вважають, що перший гол у зустрічі можна буде побачити у період з 1-30 хвилину – 3,10. Швидше за все фанати не побачать 11-метровий удар у матчі – 1,48. Також не слід чекати і вилучення – 1,10.