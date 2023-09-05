На днях Манчестер Юнайтед расторг контракт с Мейсоном Гринвудом, обвиняемым в изнасиловании своей девушки. Суд оправдал форварда, но клуб решил прекратить отношения с ним.

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Теперь же у Юнайтеда появилась новая аналогичная проблема. Полиция бразильского Сан-Паулу расследует дело против вингера Энтони, обвиняемого в домашнем насилии.

Детали скандала

Заявление подала бывшая девушка футболиста Габриэла Каваллин. Она опубликовала фото последствий травмы, где видны кости ее пальцев. Кроме того, Габриэла призналась, что Энтони закрывал ее дома и отбирал паспорт.

Также вингер якобы угрожал ее убить и убить себя. Сам Энтони поначалу отмалчивался, ссылаясь на судебную тайну. Впрочем, впоследствии бразилец таки высказался по поводу этой ситуации у себя в инстаграммах.

Я могу с уверенностью сказать, что обвинения ошибочны. Уже представлены доказательства, которые показывают, что я невиновен в выдвинутых обвинениях. Мои отношения с Габриэлой были бурными, со словесными образами с обеих сторон, но я никогда не применял никакой физической агрессии. Каждый раз она представляет разные версии обвинений. Таким образом, я решил публично опровергнуть предъявленные обвинения и сообщить, что остаюсь в полном распоряжении бразильской власти для разъяснения необходимых вопросов.

– заявил Энтони.

Хотя пока приговора и нет, бразилец уже понес первые репутационные потери. Федерация футбола Бразилии исключила Энтони из своего состава на матчи отбора ЧМ-2026 в сентябре. Вместо него вызов получил форвард Арсенала Габриэль Жезус.

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Чем известен Энтони

23-летний Энтони является питомцем Сан-Паулу, но засветился уже в Аякси, за который выступал с 2020 по 2022 годы. Забив 25 голов в 82 матчах, Вингер дважды стал чемпионом Нидерландов.

В прошлом году вингера выкупил Манчестер Юнайтед за сумасшедшие 95 миллионов евро. Впрочем, на "Олд Траффорд" у бразильца пока проблемы с результативностью - всего 8 голов в 48 играх.

Справка. В 2021 году футболист дебютировал за сборную Бразилии и уже провел за нее 16 матчей, забив два гола. Также Энтони вместе с "селесао" ездил на ЧМ-2022, где дошел до четвертьфинала.