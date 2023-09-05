На днях Манчестер Юнайтед расторг контракт с Мейсоном Гринвудом, обвиняемым в изнасиловании своей девушки. Суд оправдал форварда, но клуб решил прекратить отношения с ним.
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Теперь же у Юнайтеда появилась новая аналогичная проблема. Полиция бразильского Сан-Паулу расследует дело против вингера Энтони, обвиняемого в домашнем насилии.
Детали скандала
Заявление подала бывшая девушка футболиста Габриэла Каваллин. Она опубликовала фото последствий травмы, где видны кости ее пальцев. Кроме того, Габриэла призналась, что Энтони закрывал ее дома и отбирал паспорт.
Также вингер якобы угрожал ее убить и убить себя. Сам Энтони поначалу отмалчивался, ссылаясь на судебную тайну. Впрочем, впоследствии бразилец таки высказался по поводу этой ситуации у себя в инстаграммах.
Я могу с уверенностью сказать, что обвинения ошибочны. Уже представлены доказательства, которые показывают, что я невиновен в выдвинутых обвинениях. Мои отношения с Габриэлой были бурными, со словесными образами с обеих сторон, но я никогда не применял никакой физической агрессии. Каждый раз она представляет разные версии обвинений. Таким образом, я решил публично опровергнуть предъявленные обвинения и сообщить, что остаюсь в полном распоряжении бразильской власти для разъяснения необходимых вопросов.
– заявил Энтони.
Хотя пока приговора и нет, бразилец уже понес первые репутационные потери. Федерация футбола Бразилии исключила Энтони из своего состава на матчи отбора ЧМ-2026 в сентябре. Вместо него вызов получил форвард Арсенала Габриэль Жезус.
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Чем известен Энтони
23-летний Энтони является питомцем Сан-Паулу, но засветился уже в Аякси, за который выступал с 2020 по 2022 годы. Забив 25 голов в 82 матчах, Вингер дважды стал чемпионом Нидерландов.
В прошлом году вингера выкупил Манчестер Юнайтед за сумасшедшие 95 миллионов евро. Впрочем, на "Олд Траффорд" у бразильца пока проблемы с результативностью - всего 8 голов в 48 играх.