Манчестер Юнайтед продолжает преследовать проблемы нефутбольного характера. Последний год клуб не рассчитывал на Мейсона Гринвуда, обвиняемого в изнасиловании своей девушки.

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Тенденція в Манчестер Юнайтед

В итоге форварда оправдали, но Юнайтед все равно решил разорвать с ним контракт. Теперь же другая звезда "красных дьяволов" попала в схожую ситуацию.

Бывшая девушка Энтони рассказала о случаях домашнего насилия со стороны 23-летнего бразильца. В качестве доказательства Габриэла Каваллин показала фото с травмами после избиений.

Полиция Бразилии открыла расследование по футболисту. Тем временем Манчестер Юнайтед решил поступить к Энтони так же, как и в свое время в Гринвуд. Клуб временно отстранил футболиста во время рассмотрения дела.

Манчестер Юнайтед признает обвинения против Энтони. С ним было согласовано, что он отложит свое возвращение к дальнейшему сообщению, чтобы ответить на обвинения. Как клуб мы осуждаем акты насилия и жестокого обращения. Мы осознаем важность защиты всех участников этой ситуации и признаем влияние этих обвинений на переживших насилие,

– говорится в заявлении клуба.

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Кто такой Энтони

Интересно, что после огласки этого дела в СМИ появились еще три вроде бы жертвы, которые рассказали о жестоком обращении Энтони с ними. Сам бразилец полностью отрицает свою вину.

Напомним, что ранее Энтони не допустили к матчам за сборную Бразилии из-за этих обвинений. К слову, год назад Манчестер Юнайтед не пожалел 95 миллионов евро. Впрочем, его карьера в АПЛ пока не слишком улалоа – 8 голов в 48 матчах.