Кто победит – "красные дьяволы" или "волки"

Манчестер Юнайтед довольно легко добыл путевку в полуфинал Лиги Европы. "Красные дьяволы" с одинаковым счетом в двух встречах 2:0 переиграли испанскую Гранаду.

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Аякс значительно больше сделал проблем Роме. Первая встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу итальянцев. А уже в Риме соперник из Нидерландов сумел завершить матч вничью 1:1. Однако этого было мало для Аякса, чтобы выйти в 1/2 финала.

Рома и МЮ 7 раз встречались на одном поле. В пяти матчах победу праздновали "красные дьяволы", лишь однажды итальянский клуб сумел одержать победу. Еще один матч завершился ничьей.

Английская команда будет активно атаковать, чтобы сделать комфортный счет перед поединком в Италии. Поэтому футбольных болельщиков ждет интересный поединок.

Первый матч 1/2 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед – Рома состоится 29 апреля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22: 00.

Прогноз от Favbet

Букмекеры отдают существенное преимущество хозяевам встречи МЮ – 1,56. В победу гостей из Италии верят значительно меньше – 6,20. Хотя Паулу Фонсека будет серьезно настраивать подопечных на противостояние. Эти еврокубковые матчи могут стать последними для португальского наставника на тренерском мостике "волков".

Не исключено, что мы сможем увидеть вторую ничью в истории матчей между МЮ и Ромой – 4,30. также следует ждать голов от обеих команд – 1,89.

С каким счетом может завершиться встреча? 2:0? Именно на такие цифры на табло отдают самые лучшие коэффициенты 6,90. На хотя бы минимальную победу Ромы (0:1) можно сделать ставку с коэффициентом 16.

Если же поединок таки завершится мировой, то не следует ждать "сухого" матча. Результативная ничья 4,80. Специалисты отмечают, что второй тайм может принести больше голов, чем мы сможем увидеть в первой 45-минутке – 1,99.