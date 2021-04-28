Хто переможе – "червоні дияволи" чи "вовки"

Манчестер Юнайтед доволі легко здобув путівку у півфінал Ліги Європи. "Червоні дияволи" з однаковим рахунком у двох зустрічах 2:0 переграли іспанську Гранаду.

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Аякс значно більше зробив проблем Ромі. Перша зустріч завершилась з рахунком 1:2 на користь італійців. А вже у Римі суперник із Нідерландів зумів завершити матч нічиєю 1:1. Однак цього було замало для Аякса, щоб вийти в 1/2 фіналу.

Рома та МЮ 7 разів зустрічались на одному полі. У п'яти матчах перемогу святкували "червоні дияволи", лише одного разу італійський клуб зумів здобути звитягу. Ще один матч завершився нічиєю.

Англійська команда буде активно атакувати, щоб зробити комфортний рахунок перед поєдинком в Італії. Тому на футбольних вболівальників чекатиме цікавий двобій.

Перший матч 1/2 фіналу Ліги Європи Манчестер Юнайтед – Рома відбудеться 29 квітня. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00.

Прогноз від Favbet

Букмекери віддають істотну перевагу господарям зустрічі МЮ – 1,56. У звитягу гостей з Італії вірять значно менше – 6,20. Хоча Паулу Фонсека буде серйозно налаштовувати підопічних на протистояння. Ці єврокубкові матчі можуть стати останніми для португальського наставника на тренерському містку "вовків".

Не виключено, що ми зможемо побачити другу нічию в історії матчів між МЮ та Ромою – 4,30. Також слід чекати голів від обох команд – 1,89.

З яким рахунком може завершитись зустріч? 2:0? Саме на такі цифри на табло віддають найкращі коефіцієнти 6,90. На бодай мінімальну перемогу Роми (0:1) можна зробити ставку з коефіцієнтом аж 16.

Якщо ж двобій таки завершиться мировою, то не слід чекати "сухого" матчу. Результативна нічия 4,80. Спеціалісти відзначають, що другий тайм може принести більше голів, ніж ми зможемо побачити у першій 45-хвилинці – 1,99.