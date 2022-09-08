По версии УЕФА, лучшим голом первого тура стал точный удар Мбаппе в ворота Ювентуса. Форвард ПСЖ оформил дубль в этом матче, и отметили его первый гол, который он забил уже на пятой минуте после заброса Неймара.

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Видео гола Мбаппе

Среди претендентов были голы Гримальдо (Бенфика), Сане (Бавария) и Феррана Торрес (Барселона).

Что касается лучшего игрока, то победил Роберт Левандовский. В матче за Барселону он оформил хет-трик в ворота Виктории. Он опередил Сане и Мбаппе, а также Зелински из Наполи.

Видеообзор мата Барселона – Виктория