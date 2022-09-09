Кріштіану Роналду 19 сезонів поспіль виступав в Лізі чемпіонів. Дебютував він у сезоні 2003/2004, коли перейшов до Манчестер Юнайтед. За ці 19 сезонів він п'ять разів вигравав турнір, сім разів ставав найкращим бомбардиром. Саме Роналду належить рекорд за кількістю голів в Лізі чемпіонів – 140.

Варте уваги Мбаппе забив найкращий гол тижня в Лізі чемпіонів, Левандовський – найкращий гравець

Та в сезоні 2022/2023 Роналду в Лізі чемпіонів виступати не буде. В попередньому сезоні Манчестер Юнайтед посів лише шосте місце в турнірній таблиці АПЛ, тож команда виступатиме в Лізі Європи.

8 вересня Роналду провів свій дебютний матч в Лізі Європи – вдома проти іспанського Реал Сосьєдада.

На відміну від попередніх чотирьох матчів, цього разу Роналду вийшов у стартовому складі на матч. Але йому знову не вдалося відзначитися. Хоча він в першому таймі і відправив м'яч у ворота суперника – у своєму стилі потужним ударом головою, що коли голкіпер до нього дотягнувся, то той від перекладини залетів за лінію воріт. От тільки в цій атаці в португальця був зафіксований офсайд.

Натомість у другому таймі у ворота МЮ було призначено пенальті за гру рукою у власному штрафному Мартінеса. Мендес з позначки не схибив. Цей єдиний гол і приніс перемогу гостям в цьому матчі.

Таким чином Роналду програв перший свій матч в Лізі Європи.

Відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Реал Сосьєдад