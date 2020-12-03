В матче между Манчестер Юнайтед и ПСЖ в среду, 2 декабря, победителем оказались гости из Франции. Нападающий парижан Неймар в этой игре оформил дубль.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ 1: 3

Голы: Рашфорд, 32 – Неймар, 6, 90+1, Маркиньос, 69

Удаление: Фред, 70 (Манчестер Юнайтед)

ПСЖ жаждал реванша в этом матче. Ведь в матче первого круга между этими соперниками победили игроки МЮ. Кроме того, поражение в этой игре могло оставить ПСЖ без плей-офф Лиги чемпионов.

К теме Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 2 декабря

Открыть счет в матче удалось уже на шестой минуте. После удара Мбаппе мяч отлетел на край поля вблизи ворот. Туда вбежал Неймар и нанес прицельный удар мимо голкипера в угол ворот.

Впоследствии бразилец пробивал в падении через себя. Но на этот раз де Хеа поймал мяч.

Сравнять счет в этом матче МЮ удалось на 32-й минуте. Сначала пробивал Марсияль, но Навас справился. Но атака продолжилась. И после прострела Ван-Биссаки удар нанес Рашфорд. Мяч после его удара задел одного из игроков ПСЖ и влетел в самый угол ворот.

Второй гол в ворота Манчестер Юнайтед влетел уже во втором тайме. После подачи с углового мяч отлетел к Эррере. Удар у него откровенно не удался – мяч летел мимо ворот, но попал в Диалло. Уже от защитника он отлетел к Маркиньосу, который все-таки отправил мяч в ворота. Футболисты МЮ пытались доказать, что в этом эпизоде был офсайд, но его там не было.

​К теме Забил ли Роналду в ворота Динамо из офсайда: видео

А через минуту МЮ остался в меньшинстве. Фред, который мог получить красную карточку еще в первом тайме (обошлось лишь желтой карточкой), в простой ситуации далековато отпустил от себя мяч. Его перехватил Эррера. Пытаясь достать мяч, Фред грубо сыграл против соперника, и увидел перед собой еще одну желтую карточку, которая стала для него красной.

Имея численное большинство, ПСЖ спокойно довел матч до победы. Хотя МЮ и создал момент, который мог бы стать голом недели в Лиге чемпионов. После подачи со штрафного Магуайр сбросил мяч под удар Погба. Полузащитник пробил мощно с лету, но выше ворот.

А уже когда шло компенсированное арбитром время, ПСЖ забил третий гол. Дубль оформил Неймар.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед – ПСЖ

Поэтому после пяти туров в группе H сразу три команды набрали по девять очков – МЮ, ПСЖ и РБ Лейпциг. Но только две из них выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Третья же вылетит в Лигу Европы. В следующем туре ПСЖ будет принимать Башакшехир, который потерял все шансы, а МЮ отправится в Германию в гости к СБ Лейпциг.