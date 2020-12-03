У матчі між Манчестер Юнайтед та ПСЖ у середу, 2 грудня, переможцем виявилися гості з Франції. Нападник парижан Неймар у цій грі оформив дубль.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ 1:3

Голи: Рашфорд, 32 – Неймар, 6, 90+1, Маркіньйос, 69

Вилучення: Фред, 70 (Манчестер Юнайтед)

ПСЖ прагнув реваншу в цьому матчі. Адже в матчі першого кола між цими суперниками перемогли гравці МЮ. Окрім того, поразка в цій грі могла залишити їх без плей-офф Ліги чемпіонів.

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Відкрити рахунок у матчі вдалося вже на шостій хвилині. Після удару Мбаппе м'яч відлетів на край поля поблизу воріт. Туди вбіг Неймар та завдав прицільного удару повз голкіпера у кут воріт.

Згодом бразилець пробивав у падінні через себе. Та цього разу де Хеа впіймав м'яч.

Зрівняти рахунок у цьому матчі МЮ вдалося на 32-й хвилині. Спочатку пробивав Марсіяль, але Навас впорався. Та атака продовжилася. І після прострілу Ван-Біссаки удару завдав Рашфорд. М'яч після його удару зачепив одного з гравців ПСЖ та влетів у самісінький кут воріт.

Другий гол у ворота Манчестер Юнайтед влетів вже у другому таймі. Після подачі з кутового м'яч відлетів до Еррери. Удар в нього відверто не вдався – м'яч летів повз ворота, але потрапив до Діалло. Вже від захисника він відлетів до Маркіньйоса, який падінні таки відправив м'яч у ворота. Футболіст МЮ намагалися довести, що в цьому епізоді був офсайд, але його там не було.

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А за хвилину МЮ залишився у меншості. Фред, який міг отримати червону картку е у першому таймі (обійшлося лише жовтою карткою), у простій ситуації задалеко відпустив від себе м'яч. Його перехопив Еррера. Намагаючись дістати м'яча, Фред грубо зіграв проти суперника, через шо побачив перед собою ще одну жовту картку, яка стала для нього червоною.

Маючи чисельну більшість, ПСЖ спокійно довів матч до перемоги. Хоча МЮ і створив момент, який міг би стати голом тижня в Лізі чемпіонів. Після подачі зі штрафного Макгвайр скинув м'яч під удар Погба. Півзахисник пробив потужно з лету, але вище воріт.

А вже коли йшов компенсований арбітром час, ПСЖ забив третій гол. Дубль оформив Неймар.

Відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – ПСЖ

Тож після п'яти турів в групі H одразу ти команди набрали по дев'ять очок – МЮ, ПСЖ та РБ Лейпциг. Та тільки дві з них вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Інша ж вилетить в Лігу Європи. В наступному турі ПСЖ прийматиме Башакшехір, який втратив усі шанси, а МЮ відправиться до Німеччини в гості до РБ Лейпциг.