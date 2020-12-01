Сможет ли ПСЖ отомстить Манчестер Юнайтед и выиграть в Лиге чемпионов: прогноз букмекеров
У французскогой ПСЖ, который заметно лихорадит в сезоне-2020/2021, есть "долг" перед собственными болельщиками. Французский клуб так и не отомстил Манчестер Юнайтед за поражение в плей-офф Лиги чемпионов 2019 года. Свой второй шанс осуществить вендетту, подопечные Томаса Тухеля получат 2 декабря.
Манчестер Юнайтед – ПСЖ: прогноз
Манчестер Юнайтед примет ПСЖ на "Олд Траффорд" в среду, 2 декабря, пишет 24 канал. Чтобы гарантировать себе участие в 1/8 финала, "красным дьяволам" нужно набрать всего очко в двух последних турах, но сделать это будет непросто.
К теме В Украине сенсационно изменился официальный транслятор еврокубков до 2024 года
Обе команды понимают, что проигравший в этой встрече, окажется под угрозой, если Лейпциг победит чемпиона Турции в другом матче группы.
В Париже английский клуб неожиданно обыграл действующего финалиста Лиги чемпионов со счетом 2:1. Следовательно, под давлением фанатов и прессы наставнику французов Томасу Тухелю следует приложить все усилия, чтобы не ударить лицом в грязь.
Прогноз Marathonbet
Несмотря на домашней для МЮ матч, фаворитом встречи является ПСЖ. Победу французского клуба оценивают коэффициентом 2,50. В то же время на победу Манчестер Юнайтед букмекеры дают коэффициент 3,02. Ничья в матче – 3,68.
Учитывая, что Манчестер Юнайтед достаточно сыграть вничью, то целесообразно рассмотреть ставку 1X – победу МЮ или ничью. Такой итог игры оценивается коэффициентом 1,64.
Лучшим бомбардиром МЮ в этом сезоне Лиги чемпионов является Маркус Рашфорд, который успел забить 5 голов. Гол Маркуса в ворота ПСЖ оценен коэффициентом 3,60.
Очевидно, что в составе ПСЖ наибольшую угрозу воротам МЮ несет Неймар. Гол бразильского нападающего оценен коэффициентом 2,60.
Поделиться новостью