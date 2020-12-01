У французскогой ПСЖ, который заметно лихорадит в сезоне-2020/2021, есть "долг" перед собственными болельщиками. Французский клуб так и не отомстил Манчестер Юнайтед за поражение в плей-офф Лиги чемпионов 2019 года. Свой второй шанс осуществить вендетту, подопечные Томаса Тухеля получат 2 декабря.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ: прогноз

Манчестер Юнайтед примет ПСЖ на "Олд Траффорд" в среду, 2 декабря, пишет 24 канал. Чтобы гарантировать себе участие в 1/8 финала, "красным дьяволам" нужно набрать всего очко в двух последних турах, но сделать это будет непросто.

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Обе команды понимают, что проигравший в этой встрече, окажется под угрозой, если Лейпциг победит чемпиона Турции в другом матче группы.

В Париже английский клуб неожиданно обыграл действующего финалиста Лиги чемпионов со счетом 2:1. Следовательно, под давлением фанатов и прессы наставнику французов Томасу Тухелю следует приложить все усилия, чтобы не ударить лицом в грязь.

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Несмотря на домашней для МЮ матч, фаворитом встречи является ПСЖ. Победу французского клуба оценивают коэффициентом 2,50. В то же время на победу Манчестер Юнайтед букмекеры дают коэффициент 3,02. Ничья в матче – 3,68.

Учитывая, что Манчестер Юнайтед достаточно сыграть вничью, то целесообразно рассмотреть ставку 1X – победу МЮ или ничью. Такой итог игры оценивается коэффициентом 1,64.

Лучшим бомбардиром МЮ в этом сезоне Лиги чемпионов является Маркус Рашфорд, который успел забить 5 голов. Гол Маркуса в ворота ПСЖ оценен коэффициентом 3,60.

Очевидно, что в составе ПСЖ наибольшую угрозу воротам МЮ несет Неймар. Гол бразильского нападающего оценен коэффициентом 2,60.

Поединок Манчестер Юнайтед – ПСЖ начнется в 22:00.