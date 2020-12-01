Французький ПСЖ, який помітно лихоманить у сезоні-2020/2021, має "борг" перед власними вболівальниками. Французький клуб так і не помстився Манчестер Юнайтед за поразку у плей-офф Ліги чемпіонів 2019 року. Свій другий шанс здійснити вендету підопічні Томаса Тухеля отримають 2 грудня.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ: прогноз

Манчестер Юнайтед прийме ПСЖ на "Олд Траффорд" у середу, 2 грудня, пише 24 канал. Щоб гарантувати собі участь в 1/8 фіналу, "червоним дияволам" потрібно набрати всього очко у двох останніх турах, але зробити це буде непросто.

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Обидві команди розуміють, що той, хто програє у цій зустрічі, опиниться під загрозою, якщо Лейпциг переможе чемпіона Туреччини в іншому матчі групи.

У Парижі англійський клуб несподівано переграв чинного фіналіста Ліги чемпіонів з рахунком 2:1. Відтак, під тиском фанатів та преси наставнику французів Томасу Тухелю слід докласти всіх зусиль, аби не ударити лицем у болото.

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Попри домашній для МЮ матч, фаворитом зустрічі є ПСЖ. Перемогу французького клубу оцінюють коефіцієнтом 2,50. Водночас на звитягу Манчестер Юнайтед букмекери дають коефіцієнт 3,02. Нічия у матчі – 3,68.

Зважаючи, що Манчестер Юнайтед достатньо зіграти внічию, то доцільно розглянути ставку 1X – перемогу МЮ або нічия. Такий підсумок гри оцінюється коефіцієнтом 1,64.

Найкращим бомбардиром МЮ у цьому сезоні Ліги чемпіонів є Маркус Рашфорд, який встиг забити 5 голів. Гол Маркуса у ворота ПСЖ оцінений коефіцієнтом 3,60.

Очевидно, що в складі ПСЖ найбільшу загрозу воротам МЮ нестиме Неймар. Гол бразильського нападника оцінений коефіцієнтом 2,60.

Поєдинок Манчестер Юнайтед – ПСЖ розпочнеться о 22:00.