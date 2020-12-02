Одним из самых интересных матчей в пятом туре Лиги чемпионов станет противостояние между английским Манчестер Юнайтед и французским ПСЖ. Игра состоится в среду, 2 декабря. Посмотреть ее можно и в Украине.

Правами на показ матчей Лиги чемпионов в Украине владеют два холдинга – "Медиа группа Украина" и Megogo. И они оба будут транслировать этот матч.

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По телевидению матч Манчестер Юнайтед ПСЖ решили показать на канале "Футбол 3". Начало трансляции в 21:50, сама игра начнется в 22:00.

Смотреть онлайн матч Манчестер Юнайтед – ПСЖ можно на Oll.tv. Это будет та же трансляция, что и на канале "Футбол". Доступ к ней платный и требует регистрации. Самый дешевый месячный абонемент, куда войдут только каналы "Футбол 1/2/3" и Shakhtar TV обойдется в 109 гривен. Другие абонементы, которые включают большее количество телеканалов, обойдутся дороже.

На Megogo начало трансляции матча МЮ – ПСЖ начнется в 21:30. Однако и там доступ к видео по подписке. На этом сервисе доступны только две подписки – "Оптимальная" за 99 гривен в месяц и "Максимальная" за 197 гривен в месяц. Трансляции футбольных матчей доступны на обоих из них.