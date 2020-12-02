Одним з найцікавіших матчів в п'ятому турі Ліги чемпіонів стане протистояння між англійським Манчестер Юнайтед та французьким ПСЖ. Гра відбудеться у середу, 2 грудня. Переглянути її можна і в Україні.

Права на показ матчів Ліги чемпіонів в Україні володіють два холдинги – "Медіа група Україна" та Megogo. І вони обоє транслюватимуть цей матч.

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По телебаченні матч Манчестер Юнайтед – ПСЖ вирішили показати на каналі "Футбол 3". Початок трансляції о 21:50, сама гра розпочнеться о 22:00.

Дивитися онлайн матч Манчестер Юнайтед – ПСЖ можна на Oll.tv. Це буде та ж трансляція, що і на каналі "Футбол". Доступ до неї платний та вимагає реєстрації. Найдешевший місячний абонемент, куди увійдуть лише канали "Футбол 1/2/3" та Shakhtar TV обійдеться в 109 гривень. Інші абонементи, які включають більшу кількість телеканалів, обійдуться дорожче.

На Megogo початок трансляції матчу МЮ – ПСЖ розпочнеться о 21:30. Однак і там доступ до відео за підпискою. На цьому сервісі доступні лише дві підписки – "Оптимальна" за 99 гривень на місяць та "Максимальна" за 197 гривень на місяць. Трансляції футбольних матчів доступні в обох з них.