Речь идет о Маттейсе Де Лигте и Нуссаире Мазрауи. Они подписали соглашения с английским клубом до 2029 и 2028 года соответственно, а также у обоих есть опция продления контракта еще на 12 месяцев.

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Очередные трансферы в МЮ аяксовских сердец

Сумма трансферов официально не объявляется, однако, по информации инсайдера Фабрицио Романо, за нидерландца манкунианцы заплатили 45 миллионов евро, а за марокканца – 15. Еще по 5 миллионов Бавария может получить за каждого игрока в виде бонусов.

Отметим, что оба футболиста являются воспитанниками Аякса. Они вместе перешли в Баварию в 2022 году. Де Лигт выступает в центре защиты, а Мазрауи может закрыть как правый, так и левый фланги обороны.

Интересно. Манчестер Юнайтед потратил уже более 270 миллионов евро для того, чтобы привезти тен Хагу игроков, с которыми он работал в Аяксе. Теперь у "красных дьяволов" таких пятеро – Антони, Лисандро Мартинес, Андре Онана, Маттейс Де Лигт и Нуссаир Мазрауи.

Напомним, что Манчестер Юнайтед в первом официальном матче сезона-2024/2025 уступил в серии пенальти Манчестер Сити в Суперкубке Англии. В АПЛ команда тен Хага стартует 16 августа поединком против Фулхэма, стартовый свисток прозвучит в 22:00.