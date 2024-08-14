Йдеться про Маттейса Де Лігта та Нуссаїра Мазрауї. Вони підписали угоди з англійським клубом до 2029 та 2028 року відповідно, а також в обох є опція продовження контракту ще на 12 місяців.

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Чергові трансфери в МЮ аяксівських сердець

Сума трансферів офіційно не оголошується, проте, за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, за нідерландця манкуніанці заплатили 45 мільйонів євро, а за марокканця – 15. Ще по 5 мільйонів Баварія може отримати за кожного гравця у вигляді бонусів.

Зазначимо, що обидва футболісти є вихованцями Аякса. Вони разом перейшли у Баварію у 2022 році. Де Лігт виступає у центрі захисту, а Мазрауї може закрити як правий, так і лівий фланги оборони.

Цікаво. Манчестер Юнайтед витратив вже понад 270 мільйонів євро для того, щоб привезти тен Гагу гравців, з якими він працював у Аяксі. Тепер у "червоних дияволів" таких п'ятеро – Антоні, Лісандро Мартінес, Андре Онана, Маттейс Де Лігт і Нуссаїр Мазрауї.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед у першому офіційному матчі сезону-2024/2025 поступився у серії пенальті Манчестер Сіті в Суперкубку Англії. В АПЛ команда тен Гага стартує 16 серпня поєдинком проти Фулгема, стартовий свисток пролунає о 22:00.