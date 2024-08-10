Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:1 (пен – 7:6)

Голы: Силва, 89 – Гарначо, 82.

В Англии стартовал новый сезон 2024-2025. Как и обычно, первым матчем сезона стала битва за Суперкубок страны между чемпионом и обладателем Кубка прошлой кампании, пишет 24 Канал.

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Равная игра до пенальти

На этот раз в битве за трофей сошлись два манкунианских клуба – Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. Фаворитом ожидаемо считалась команда Гвардиолы, хотя "красные дьяволы" неплохо усилились летом.

Однако ни один из новичков в основу МЮ не попал. Несмотря на преимущество в кадровом потенциале за Сити игра проходила при паритете на поле. Манчестер Юнайтед не уступал сопернику ни в моментах, ни во владении мячом.

А под занавес игры "дьяволы" еще и открыли счет. На 82 минуте Гарначо удачно сместился с фланга на по центру точно пробил в нижний угол ворот Эдерсона. Игра шла к победе Юнайтед, но перед компенсированным временем Сити таки сравнял счет.

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Серия на 16 ударов

Бернарду Силва головой замкнул подачу Бобба с фланга. Поскольку в Суперкубке не регламентированы экстратаймы, клубы сразу перешли к серии пенальти, в которой каждая из команд нанесла по 8 выстрелов.

Там Силва уже едва не стал сразу антигероем, не забив второй выстрел МанСити. Впрочем позже соперники по МЮ компенсировали промах Бернарду. Удар Санчо отбил в стойку Эдерсон, а Эванс вообще отправил снаряд на трибуны.

Таким образом Манчестер Сити в седьмой раз в своей истории выигрывает Суперкубок страны, догоняя по этому показателю Тоттенхэм. А уже через неделю начнется новый сезон АПЛ. В стартовой игре первого тура Манчестер Юнайтед примет Фулхэм (16 августа).

Видеообзор матча за Суперкубок Англии: