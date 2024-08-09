Манчестер Юнайтед решил не продлевать контракт с Давидом Де Хеа. После чего испанский голкипер покинул команду и стал свободным агентом.

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Давид Де Хеа в Фиорентине

Сообщают, что испанец приехал во Флоренцию для подписания контракта с "фиалками". 33-летний голкипер согласовал условия контракта с итальянской командой, ему осталось пройти медицинский осмотр и завершить подписание соглашения.

Давид Де Хеа подпишет контракт с Фиорентиной на 1 год с возможностью продления еще на один сезон. Вероятная заработная плата испанца примерно 3 миллиона евро в год.

Испанец является воспитанником Атлетико Мадрид, который не смог подписать Артема Довбыка. С 2011 по 2023 год Де Хеа выступал в составе "красных дьяволов".