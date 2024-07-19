Летнее трансферное окно в футболе набирает обороты. Одним из самых активных клубов на рынке обещает стать Манчестер Юнайтед, который провалил прошлый сезон в АПЛ (8 место).

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Манчестер Юнайтед усиливается

Недавно "красные дьяволы" приобрели у Болоньи нападающего сборной Нидерландов Джошуа Зиркзее за 42,5 миллиона евро. Теперь же подопечные тен Хага усилили защиту.

Манчестер Юнайтед объявил о подписании центрбека Лилля Лени Йоро. 18-летний француз поставил свою подпись под соглашением до 2029 года. Трансферная стоимость составила 62 миллиона евро.

Ранее защитником интересовался Реал, но Лилль решил принять предложение от Юнайтед. Таким образом, Йоро стал вторым самым дорогим защитником клуба после Гарри Магуайра, которые обошелся "дьяволам" в 87 миллионов.

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Карьера Лени Йоро

Лени выступает за взрослую команду Лилля с 2022 года. За это время игрок отыграл 60 матчей, забив три гола. В прошлом сезоне Йоро попал в символическую сборную сезона Лиги 1.

Также защитник является игроком молодежной сборной Франции, сыграв за нее четыре встречи. За взрослую команду "Ле Бле" Лени еще не дебютировал. В МЮ Йоро должен заменить своего соотечественника Рафаэля Варана, который покинул клуб свободным агентом.