Літнє трансферне вікно у футболі набирає обертів. Одним з найактивніших клубів на ринку обіцяє стати Манчестер Юнайтед, який провалив минулий сезон в АПЛ (8 місце).

До теми Всі спекуляції припинено: Манчестер Юнайтед прийняв рішення щодо майбутнього тен Хага

Манчестер Юнайтед підсилюється

Нещодавно "червоні дияволи" придбали у Болоньї нападника збірної Нідерландів Джошуа Зіркзее за 42,5 мільйона євро. Тепер же підопічні тен Хага посилили захист.

Манчестер Юнайтед оголосив про підписання центрбека Лілля Лені Йоро. 18-річний француз поставив свій підпис під угодою до 2029 року. Трансферна вартість становила 62 мільйони євро.

Раніше захисником цікавився Реал, але Лілль вирішив прийняти пропозицію від Юнайтед. Таким чином, Йоро став другим найдорожчим захисником клубу після Гаррі Магуайра, які обійшовся "дияволам" у 87 мільйонів.

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Кар'єра Лені Йоро

Лені виступає за дорослу команду Лілля з 2022 року. За цей час гравець відіграв 60 матчів, забивши три голи. Минулого сезону Йоро потрапив у символічну збірну сезону Ліги 1.

Також оборонець є гравцем молодіжної збірної Франції, зігравши за неї чотири зустрічі. За дорослу команду "Ле Бле" Лені ще не дебютував. У МЮ Йоро має замінити свого співвітчизника Рафаеля Варана, який залишив клуб вільним агентом.