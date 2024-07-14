Перед стартом новой кампании клубы пытаются освежить свои составы. Чтобы усилить проблемные позиции два европейских гранда сейчас ведут переговоры о громком обмене игроками.

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Взаимовыгодная сделка

Речь идет о Ювентусе и Манчестер Юнайтед. Сообщается, что они обсуждают возможность перехода Федерико Кьезы в Англию, а в обратном направлении может поехать Джейдон Санчо.

На обоих футболистов не рассчитывают в их нынешних клубах. "Красные дьяволы", по-прежнему, хотят избавиться от 24-летнего англичанина, несмотря на то, что он помирился с главным тренером команды Эриком тен Хагом и снова допущен к тренировкам с первой командой.

Инициатором такого обмена выступила "Старая Синьора". Сейчас нидерландский тренер Манчестер Юнайтед обдумывает этот вариант и именно от него во многом зависит возможная сделка. Будет это прямой обмен или кто-то вынужден будет доплатить пока неизвестно.

Справка. Трансферная стоимость Федерико Кьезы оценивается в 35 миллионов евро, а Санчо – в 30 миллионов.

Отметим, что в прошлом сезоне итальянец провел 37 матчей на клубном уровне, в которых забил 10 голов и отдал 3 ассиста. Англичанин сыграл 24 поединка – три гола и столько же результативных передач.