Однако 4 июля стороны поставили точку над всеми спекуляциями. Они подписали новое соглашение, которое будет действовать до 30 июня 2026 года.

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МЮ верит в методы работы тренера

Это событие прокомментировал Эрик тен Хаг. Он заявил, что рад продолжению сотрудничества и рассказал о своих амбициях, которые совпадают с видением руководства клуба.

"Я очень рад, что достиг согласия с клубом о продолжении сотрудничества. Оглядываясь назад на два года, мы можем с гордостью вспомнить о двух трофеях и много примеров прогресса с того уровня, на котором мы были, когда я присоединился к клубу.

Однако мы также должны четко понимать, что впереди еще много тяжелой работы, чтобы достичь уровня, которого ожидают от Манчестер Юнайтед, а это означает борьбу за титулы в Англии и Европе. Во время моих дискуссий с клубом мы обнаружили полное единство в нашем видении достижения этих целей, и все мы твердо настроены осуществить этот путь вместе", – сказал тен Хаг.

Справка. Нидерландский специалист возглавляет "красных дьяволов" с лета 2022 года. Под его руководством команда провела 114 матчей, в которых одержала 68 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 31 поражение. За это время МЮ завоевал 2 трофея – Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Напомним, что в сезоне-2023/2024 манкунианцы финишировали восьмыми в турнирной таблице АПЛ, однако благодаря победе в национальном кубке квалифицировались в Лигу Европы.